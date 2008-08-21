T24 LogoT24 Logo
Spor

400 metre engellide Walker şampiyon

2008 Pekin Olimpiyatları'nda bayanlar 400 metre engelli yarışlarında Jamaikalı Melaine Walker olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı kazandı.

21 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 400 metre engellide Jamaikalı atlet Melaine Walker altın madalyanın sahibi oldu. ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 6. gününün son finali olan bayanlar 400 metre engellide Jamaikalı Melaine Walker, 52.64 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Walker, bu derecesiyle olimpiyat rekorunun yanısıra, Jamaika rekoru da kırdı. Bu dalda 53.70 saniyelik derecesiyle 2. olan ABD'li Sheena Tosta gümüş, 53.84 saniyelik derecesiyle 3. olan İngiliz Tasha Danvers da bronz madalyanın sahibi oldu. Atletizmde, yarın bayanlar cirit atma ve 200 metre yarışı ile erkekler 3 adım atlama, 400 metre ve 110 metre engelli yarışlarında altın madalyalar sahiplerini bulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24