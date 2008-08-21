400 metre engellide Walker şampiyon

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 400 metre engellide Jamaikalı atlet Melaine Walker altın madalyanın sahibi oldu. ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 6. gününün son finali olan bayanlar 400 metre engellide Jamaikalı Melaine Walker, 52.64 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.



Walker, bu derecesiyle olimpiyat rekorunun yanısıra, Jamaika rekoru da kırdı. Bu dalda 53.70 saniyelik derecesiyle 2. olan ABD'li Sheena Tosta gümüş, 53.84 saniyelik derecesiyle 3. olan İngiliz Tasha Danvers da bronz madalyanın sahibi oldu. Atletizmde, yarın bayanlar cirit atma ve 200 metre yarışı ile erkekler 3 adım atlama, 400 metre ve 110 metre engelli yarışlarında altın madalyalar sahiplerini bulacak.