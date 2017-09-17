400 kişiden 48 saatlik dijital detoks

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Buca Belediyesi\'nin bu yıl 2\'ncisini gerçekleştirdiği Teknolojik Uyku Festivali\'ne katılan 400 kişi, Kaynaklar\'ın eşsiz doğası eşliğinde kurulan alanda cep telefonsuz 48 saat geçirdi. Dijital detoksun yapıldığı festivalde konuşan Buca Belediye Başkanı CHP\'li Levent Piriştina, “Teknoloji sizi uyutmasın, gelin siz teknolojiyi uyutun\" dedi.

Buca Belediyesi, Radyo Romantik Türk ile dünyada bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği \'Teknolojik Uyku Festivali\'nin 2\'ncisini 15- 17 Eylül tarihleri arasında Buca\'nın eşsiz doğal güzelliklere sahip Kaynaklar bölgesinde gerçekleştirdi. Teknolojiyi uykuya yatırıp, yüz yüze iletişimi yeniden keşfeden 400 katılımcıya, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina kızı Damla ile birlikte eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışından 3 bin 516 kişinin başvuruda bulunduğu, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen 400 şanslı katılımcı festival alanına traktörlerle geldi.

Katılımcılar, telefonlarını teslim etmeden önce son \'selfie\'lerini yaparak, dijital dünyaya 48 saatlik minik bir mola vermiş oldu. Yüz yüze iletişimi, sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç yaşlı yüzlerce katılımcı heyecanlıydı. Eşiyle, arkadaşlarıyla konuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşayanların yanında, kendiyle baş başa kalıp derin bir huzur yaşamak isteyenler ve hatta sigara gibi alışkanlıklarından kopmak isteyenler de Teknolojik Uyku Festivali\'nin büyülü dünyasına kendini bıraktı. Eşsiz doğanın kucağında dijital detoksla başlayan festival katılımcıları kayıt işlemlerinin ardından çadırlarını kurup, yepyeni dostluklara kapılarını araladı. Şanslı katılımcıların kimi Kaynaklar\'ın oksijen deposu ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri eşliğinde dinlenmeye çekilirken kimi ise yeni dostluklar için oyun alanına koştu.

OMUZ OMUZA HALAY

Tavla ve satranç alanında kıyasıya rekabet ve neşeli sohbetler yaşanırken, bedensel zindelik isteyenler için programlanan yoga seansları ve doğa yürüyüşleri sakinlik ve huzur arayanların adresi oldu. Doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup, dinlenmek isteyenlerin mekanı ise kitaplarla çevrili okuma bölümüydü. Festival katılımcılarının, yakan top, voleybol, ip çekme, çuval yarışı, macera parkuru, karpuz yeme yarışı gibi unutulmaya yüz tutan oyunlar sırasındaki kıyasıya rekabetleri renkli görüntülere sahne oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da festival katılımcılarının coşkusuyla renklenen oyunlara katılıp, onlarla birlikte ter döktü. Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar kısa sürede kaynaşıp omuz omuza halay çekti. Başkan Piriştina, “Teknoloji sizi uyutmasın, gelin siz teknolojiyi uyutun\" dedi.

ORGANİK LEZZETLER

Festival alanının en revaçta bölümü ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan ve bütün malzemeleri Kaynaklar ve çevre köylerden karşılanan organik gıda ürünleriyle donatılan açık mutfağı oldu. Festival alanına kurulan organik sebze meyve tezgahından istediği ürünü alan misafirler, işin ehli ustalardan şeftali reçeli yapmayı öğrenip, kazan kaynattı. Kuzu çevirme, nohut pilav, pişi, gözleme ve keşkekten oluşan menüler katılımcıların damaklarına hitap eden muhteşem lezzetlerdi. Doğayla, dostlukla, oyunlarla ve organik tatlarla teknolojiyi unutan festival katılımcıları dönüş zamanı geldiğinde teknolojik bağımlılıktan kurtulmanın o kadar da zor olmadığını deneyimlemenin mutluluğunu yaşıyordu.

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