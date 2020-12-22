400 dolardan yaklaşık 300 dolara: Asgari ücret 10 yılda 100 dolar eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için yapılan toplantıda ağır iş kolu için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta iş kolu için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira 10 kuruş önerdi.

Orta iş kolu için önerilen 2 bin 507 liralık asgari ücret bugünkü kurdan 328 dolar ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anketinde 12 ay sonrasının dolar kuru beklentisi 8.37 TL olarak açıklanmıştı. Eğer tahmin gerçekleşirse asgari ücret 300 dolara gerileyecek.

Son 10 yılın net asgari ücretlerinde yapılan inceleme, dolar bazındaki gerilemeyi ortaya koyuyor. Net asgari ücret 2011’de 409 dolar, 2013’te 418 dolar, 2014’te ise 399 dolardı.

(Dolar kuru için her yılın temmuz ayının ilk iş günü baz alınmıştır. 2021 yılı için dolar kuru 8,37 olarak hesaplanmıştır.)



Sonraki yıllarda TL’nin değerinde yaşanan erimeye paralel olarak net asgari ücret dolar bazında düşmeye başladı. Asgari ücret 2018’de 349 dolara, bu yıl ise 301 dolara indi. Önümüzdeki yıl dolardaki artışa bağlı olarak aynı seviyede kalması şaşırtıcı olmayacak.

Ekonomi Servisi