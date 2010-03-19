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Ekonomi

400 Boeing uçağı için 'gizli sorun' uyarısı

Çin Sivil Havacılık İdaresi, iç hatlarda uçuş yapan 400 Boeing 737 uçağının kanatlarında sorun olabileceği uyarısında bulundu.

19 Mart 2010 02:00

T24 - Çin Sivil Havacılık İdaresi, iç hatlarda uçuş yapan 400 Boeing 737 uçağını kanatlarında sorun olabileceği gerekçesiyle uçakların kontrol edilmesi ve varsa hatalı parçaların değiştirilmesi uyarısında bulundu.



CCTV'nin (Çin Merkez Televizyonu) haberine göre, yetkililer, kanatlardaki gizli bir sorunun beklenmeyen titreşimlere neden olabileceğini ve pilotun uçağın kontrolünü kaybetmesine yol açabileceğini bildirdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresine bağlı Uçuşa Elverişlilik Onaylama Ofisi, Boeing 737 uçaklarının 600, 700, 700C, 800, 900, 900ER modellerinin "potansiyel tehlike" nedeniyle kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Gerekli araştırmanın ardından havayolu şirketlerinin uçaklarla ilgili problemleri Boeing firmasına ve Sivil Havacılık İdaresine aktarması gerektiğini belirten yetkililer, aksi halde bu uçakların havalanmasına izin verilmeyeceğini kaydetti

"Boeing China"nın İletişim Bölümü Başkanı Vang Yükui, Çin Hava Yolları'nda bulunan Boeing 737 tipi 603 uçağın 400'den fazlasında "gizli sorun" olabileceğini aktardı.

Vang, Boeing firmasının Çin Hava Yolları'na 12 Mart'ta acil uyarı yaptığını ve Boeing'in sorunun giderilmesi için teknolojik destek sağlayacağını bildirdiğini söyledi.

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