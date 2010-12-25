-400 BİN HAPLANMIŞ YUMURTA ÇATLADI ŞAM (A.A) - 25.12.2010 - Suriye güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonda boş yumurtaların içine saklanmış 400 bin uyuşturucu hap yakalandı. Champress internet sitesinde yer alan habere göre, Lübnan'da üretilen ve Suudi Arabistan'a götürülecek olan uyuşturucu haplar, yumurta yüklü bir kamyonda yapılan arama sonucu yumurtaların içinde bulundu. Uyuşturucu hapların bulunduğu kamyon için Suudi Arabistan'a yumurta ihracatı yapılıyormuş gibi evrak düzenlendiği belirtildi. Kaçakçılık yapan şebeke içinde, uyuşturucunun taşındığı araçlara sorunsuz geçiş için evrak veren kişiler arasında iki de gümrük memuru bulunuyor. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan gümrük memurlarından Abdulkerim Halef El Musto, "uyuşturucu hapları yumurta içine yerleştirmenin yeni bir teknik olduğunu ve deneme amaçlı olarak ilk aşamada 400 bin hapı bu şekilde kamyona yüklendiğini" söyledi. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebekeden para aldığını da itiraf eden El Musto, "bu işe para yüzünden girdiğini ve görevinin sadece kamyonun sorunsuz çıkışını sağlayacak evrakları temin etmek olduğunu" kaydetti. Uyuşturucu kaçaklığı konusunda transit ülke konumundaki Suriye'de, yasalara göre kaçakçılık yapan şebeke liderleri idamla, şebeke üyeleri müebbete varan hapis cezaları ile yargılanıyor. Ancak uzun yıllardır idam cezasının uygulanmadığı ülkede, uyuşturucu kaçakçılığına karışan kişilere şebeke içindeki görevi gibi kriterler göz önüne alınarak 15 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezaları veriliyor.