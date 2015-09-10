'400 Barışçı'dan biri olur musun?'

Aralarında Sema Kaygusuz, Ahmet Büke, Aslı Erdoğan, Deniz Türkali, Gaye Boralıoğlu, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Latife Tekin, Melda Onur, Necmiye Alpay ve Serra Yılmaz’ın olduğu yazar ve sanatçılar ‘400 Barışçı’ isimli kısa bir film yapmak için çağrı yaptı.

“Savaşın giderek tırmandığı şu günlerde barış için etkin bir rol almamız gerekiyor” diyen yazar ve sanatçılar, ‘400 Barışçı’ isimli kısa bir film yapmak için çağrıda bulundu.

Çağrıda, “Bize barış temalı on saniyeyi geçmeyecek şekilde tek cümlelik, tek sözcüklük video mesajınızı gönderir misiniz?” denildi.

Çağrıyı yapan isimler şöyle:

Ahmet Büke, Aslı Erdoğan, Aslı Uluşahin, Ayşegül Tözeren, Burhan Sönmez, Deniz Türkali, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Latife Tekin, Melda Onur, Meltem Gürle, Murat Uyurkulak, Necmiye Alpay, Nermin Yıldırım, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Sibel Oral, Sibel Öz ve Serra Yılmaz.

Videoyu göndermek için:

Videonuzu http://www.wetransfer.com isimli dosya gönderim sitesine yüklemeniz yeterli.

Yüklemenin ardından elde edilen link 400barisci@gmail.com adresine gönderiliyor.