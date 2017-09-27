40 yıllık eşini öldürmekten müebbet hapis cezasına mahkum oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, 40 yıllık eşi 57 yaşındaki Asiye Özbay\'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan 67 yaşındaki Ömer Özbay müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Haziran ayında Kartepe Arslanbey Orta Mahalle\'de meydana gelen olayda, Ömer Özbay tartıştığı 40 yıllık eşi Asiye Özbay\'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ömer Özbay olayın ardından tutuklandı. Kocaeli 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Ömer Özbay ve avukatı katıldı. 5 çocuğunun annesi Asiye Özbay\'ı öldürmekten yargılanan Ömer Özbay mahkemede söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, Ömer Özbay\'ı eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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