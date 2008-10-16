40 yılın en kötü resesyonu

ABD ortaya çıkan krizi ilk teşhis edenlerden ünlü iktisatçı Prof. Nouriel Roubini, Bloomberg TV'nin kendisiyle önceki gün yaptığı röportajda piyasa ve ekonomi için hâlâ aşağı yönlü risklerin bulunduğunu belirterek, "Resesyonun ve mali kayıpların boyutu karşısında sürpriz yaşayacağız" diye konuştu.



Resesyonun 18-24 ay arasında süreceğini öngören Roubini, bu durumun işsizlik oranını yüzde 9'a çıkarabileceğini, ev fiyatlarında ise yüzde 15'lik bir düşüş daha yaşanacağını dile getirdi.



ABD hükümetinin banka hisseleri satın alımını iki kat artırması gerekeceğini kaydeden Roubini kredi verenlerin iflastan korunabilmek amacıyla temettü ödemelerini durdurabileceğini de sözlerine ekledi.



ABD Başkanı George W. Bush önceki gün yaptığı açıklamada 9 bankaya 250 milyar dolar enjekte edileceğini açıklamıştı. Bunun bankaların sermaye artırımının ilk ayağı olacağını belirten Roubini, "Hükümet bankaların kredi sağlaması konusunda doğrudan müdahale etmek ve yönetimlerine katılma kararı vermek zorunda kaldı. Ekonomi gemisinin su aldığı görüldüğünde piyasalardaki hızlı çıkış da sona erecek" dedi.



İşsizlik arttı, ev fiyatları düşüyor



Bu resesyon dönemi 1929'daki Büyük Buhran ile sık sık karşılaştırılıyor. O dönemde ülkede işsizlik oranı yüzde 25'in üzerindeydi. ABD'de işsizlik oranı geçen ay yüzde 6,1'e çıkarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Ülkenin 20 kentinde ev fiyatları temmuzda, bir önceki yıla göre yüzde 16 düştü. Bu da 2001 yılından bu yana görülen en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti. Roubini daha önce 1-2 trilyon dolar olarak öngördüğü subprime mortgage piyasasının çöküşünden kaynaklanan kredi kayıplarına yönelik tahminini de 3 trilyon dolara yükseltti.



Uluslararası Para Fonu (IMF), 7 Ekim'de yaptığı açıklamada bu kaybın 1.4 milyar dolara ulaşacağını belirtmişti.



