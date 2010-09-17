-40 YILDIRİLK KEZ SINIRI GEÇTİLER ŞAM (A.A) - 17.09.2010 - İsrail işgali nedeniyle 40 yıldır Suriye'den ayrı kalan 700 kadar Suriyelinin sınır ötesine 5 günlük ziyareti başladı. Resmi Sana ajansındaki haberde, "Golan'da oturan akrabalarımızdan 200'ü kadın 697 kişilik heyet anavatana geldi" denildi ve bu kişilerin çoğunun "İsrail işgal güçleri tarafından sınırı geçmelerinin yasaklandığı" kaydedildi. Haberde, bu kişilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin gözetimi altında Golan'ın işgal altında olmayan kısmında bulunan Keneitra sınır kapısından geçiş yaptıkları belirtildi. Golan Tepeleri, İsrail ile Suriye arasındaki anlaşmazlığın merkezinde bulunuyor. İsrail Golan'ı 1967'de işgal etmiş, 1981'de ilhak etmişti. Suriye, çoğu Dürzi 18 binden fazla Suriyelinin yaşadığı toprakları geri istiyor. Bölgeye 20 bin kadar Yahudi yerleştirilmiş bulunuyor. İki ülke Türkiye arabuluculuğunda dolaylı müzakereler planlamış, ancak İsrail'İn Gazze Şeridi'ne kanlı saldırısı yüzünden bu görüşmeler kesilmişti.