40 yıldır yasaklı olan film yayınlandı

T24 - Atatürk’ün canlandırıldığı ve 40 yıldır yasaklı olan İngiltere yapımı ‘Paralı Askerler’ adlı filmin bir bölümü yayınlandı. Film Kurtuluş Savaşı’na katılan 2 paralı askeri anlatıyor.



Atatürk’ün ilk kez bir yabancı aktör tarafından canlandırıldığı ve 40 yıldır yasaklı olan İngiltere yapımı 1970 tarihli “Paralı Askerler” adlı filmin bir bölümü, TRT Haber’de yayınlandı. TRT’den yapılan açıklamada, “Paralı Askerler” adı verilen filmin görüntülerinin ilk kez Gülay Özdem’in sunduğu “10’dan Sonra” programında bugün yayınlandığı bildirildi. Atatürk’ü Patrick Magee’nin canlandırdığı filmin görüntülerini ilk kez TRT ekranlarında izleyenler arasında, “10’dan Sonra” programının canlı yayın stüdyo konuğu olan ve filmde “Yüzbaşı Enver” rolünü oynayan Salih Güney de vardı. Güney’in 40 yıldır yasaklı olan filmi görünce şaşkınlığını gizleyemediği ve duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.



Açıklamada, filmin diğer oyuncusu Fikret Hakan’ın da programa telefonla bağlandığı ve yasaklı filmi ilk kez ekranda görmekten mutlu olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, “Paralı Askerler” filmini İngiltere’de tesadüfen bulan sinema yazarı Ali Murat Güven’in de filmi keşfetme hikayesini “10’dan Sonra” programında anlattığı bildirildi.





Fikret Hakan da oynamıştı



İngiltere yapımı savaş, macera türündeki “Paralı Askerler” filmi, bazı Türk oyuncuların da katkısıyla Türkiye’de çekilmiş olmasına rağmen yasaklandığı için Türkiye’de gösterilemedi. 1936-1980 yılları arasında yaşamış olan Peter Collinson’un yönettiği, 1922-2000 yılları arasında yaşayan Leo Gordon’un senaryosunu yazdığı filmin konusu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye’de geçiyor. Başlıca rolleri Tony Curtis, Charles Bronson ile Fransız Michele Mercier paylaşıyor.





