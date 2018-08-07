"40 yıl önceki 100 günlük icraat vaadi ile 40 yıl sonraki 100 günlük eylem programı arasında hiç fark yok!"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 40 yıl önce Süleyman Demirel'in Başbakan olduktan sonra açıkladığı 100 günlük icraat vaadiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın beş gün önce açıkladığı 100 günlük eylem planının çok benzediğini, ülke siyasetininbir döngü içinde olduğunu söyledi.

Özellikle askerlik, ekonomi, hukuk düzenlemeleri, eğitim gibi konulardaki benzerliğe dikkat çeken Yalçın, "40 yıl önceki 100 günlük icraat vaadi ile 40 yıl sonraki 100 günlük eylem programı arasında hiç fark yoktur. Sadece laf üretiyoruz" dedi.

Soner Yalçın'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (7Ağustos 2018) nüshasında yayımlanan '40 yıl önce, 40 yıl sonra' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan beş gün önce ne dedi ise, 40 yıl önce de Demirel aynısını söyledi!

Bakanlar, milletvekilleri, partililer ve gazetecilerin önünde bakın Demirel neler vaat etti. Özetleyeyim:

Askerlik süresi

Devletin içine sızmış bulunan anarşi mihrakları derhal söndürülecek; devletin kendi düşmanlarını besler halde bulunmasına son verilecektir. Yıpranmış veya yıpratılmak istenmiş müesseseler, zinde ve itibarlı hale getirilecektir…

Olağanüstü haller ile ilgili tedbirlere ek olarak bir “Fevkalade Haller Kanunu” çıkarılacaktır. Valilerin yetkileri artırılacaktır…

Adaletin süratle tecelli etmesini sağlayacak şekilde yargı değiştirilecektir. Yargı organlarımızın tüm eksiklikleri giderilecektir…

Başlattığımız harp sanayi tesisleri ikmal edilerek, ülkemizin savunması için ilk planda zaruri ihtiyaçlarını kendi karşılar hale getirilecektir…

Askerlik süreleri artan nüfus dikkate alınarak milli ihtiyaca göre yeniden düzenlenecektir…

Bilimsel ve teknik araştırmaların ülke kalkınmasına ve sanayileşmeye katkısını artırmak üzere çalışmalar devletçe teşvik edilerek desteklenmesi sağlanacaktır. Devlet ve özel teşebbüs kuruluşlarıyla her türlü bilimsel ve teknik kurumlar arasında uygulamaya yönelik sıkı bir işbirliğinin geliştirilmesi yolunda tedbirler alınacaktır.

Motordan elektronik cihazlara kadar uzanan yelpaze içerisinde makine endüstrisi kurulacaktır. Hedefimiz Türkiye'yi makine ve teçhizat ithal eden bir ülke değil, ihraç eden ülke haline getirmektir.

Ankara – İstanbul hızlı demiryolu bir an evvel tamamlanacaktır. Yeşilköy, Kars, Dalaman ve İzmir Kaklıç hava meydanları hemen tamamlanacaktır. Ağrı, Çanakkale ve Edirne başta olmak üzere yurdun her köşesine yeni hava meydanları yapılacaktır…

Hızlı şehirleşme göz önünde tutularak, şehirlerimizin- kasabalarımızın planlama çalışmalarına başlanacak, hazine arazilerine yapılan konutlar hukukileştirilecektir. Ülke çapında milli bir konut politikası uygulanacaktır.

Bitmedi.

Benzerliklere şaşırmaya devam edeceksiniz:

Yazık bu ülkeye

1980 Bütçesi, enflasyonla ve işsizlikle mücadele eden bütçe olacaktır. Bütçe kaynakları tutumlu ve verimli bir şekilde kullanılacaktır…

Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz dış ödeme darboğazından bir an evvel çıkabilmemiz için her çabaya başvuracaktır…

Enerji yatırımlarının tamamlanmasına ve yeni enerji kaynaklarının araştırılmasına özel önem atfedilecek. İnşa edilmekte bulunan Orta Anadolu Rafinerisi bir an önce ikmal edilecektir. Vakit kaybedilmeden Karadeniz Rafinerisi'nin tesisine geçilecektir…

Avrupa ile Asya arasındaki hareketten geniş çapta faydalanmak için hızlı otoyollar projesinin uygulanmasına özel itina gösterilecektir…

Tarım ıslah edilecektir. İthalatı azaltıcı tedbirler alınacaktır. Tohumluk ve damızlık teminine önem verilecektir…

Ülkede had safhada bulunan mevcut işsizliği ve müstakbel iş ihtiyacına ciddiyetle eğilerek, özel tedbirlerle süratle çözümler getirmeye gayret sarf edecektir…

65 yaşını dolduran ve devletten yardım talep eden bütün yaşlılara ve çalışamayacak halde bulunan vatandaşlarımıza maaş bağlanacaktır. Devletin imkanları elverdiği nispette, hiçbir geliri olmayan dul ve çocuklu kadınlara maaş bağlanacaktır…

Vatandaşı ücretsiz doktora, ebeye, ameliyata, ilaca ve hastaneye kavuşturacak tedbirler alınacaktır…

Devletimizin tüm unsurlarının başında gelen eğitimin yeniden millilik vasfına kavuşturulması zaruretine inanıyoruz…

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini geçmişten daha hızlı bir tarzda yürütecektir. Kur'an-ı Kerim öğrenimi üzerinde titizlikle durulacaktır. Kur'an kurslarının bina, araç, gereç ve kadro yönünden noksanlıkları giderilecektir. Din ve ahlak dersleri müfredatı yeniden düzenlenecektir.

TRT'nin partizanlık, tarafgirlik yolu ile milletimizin milli ve mukaddes hislerini alaya alan, tek yönlü şartlandırmalara, ideolojik propagandalara itibar eden programlar yayınlanmasını önleyeceğiz…

Uzatmayayım…

40 yıl önceki 100 günlük icraat vaadi ile 40 yıl sonraki 100 günlük eylem programı arasında hiç fark yoktur.

Sadece laf üretiyoruz.

Yazık bu ülkeye…"