40 yıl evde hapis kaldılar

Polis şefi Semih Sayif, arama yapıldığı sırada evin alt katından değişik sesler gelmesi üzerine pislik içinde iki odada tutulan Besam (38) ve Neval Musaleme'yi (42) adlı kardeşleri bulduklarını, erkek olanın bulunduğu sırada çıplak olduğunu söyledi.Filistin emniyetinden, Filistin Yönetimi'nin Hamas örgütü üyelerine yönelik baskınları inkar etmesi nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de kardeşlerin, dün Beyt Avva'da yapılan baskında bulunduklarını kaydetti. Kardeşlerin babası İbrahim Musalme'nin tutuklandığı belirtilirken, babanın çocuklarını kapalı tutmaktan mı yoksa Hamas örgütüne mensup olmaktan mı suçlandığı henüz bilinmiyor.Basının konuya ilgisi üzerine bugün yıkanan ve yeni kıyafet giydirilen kardeşlerin odalarının da temizlendiği görülürken, Neval'in odasını ziyaret eden Associated Press muhabiri, kadının bir yabancının varlığının farkında olmadığını söyledi.Kardeşlerin, İbrahim Musalme'nin yakın akrabasıyla evliğinden dünyaya geldikleri, çiftin 5 engelli çocuğunun daha olduğu, bunların çocuk yaşta öldükleri kaydedildi.Besam ve Neval Musalme'nin 67 yaşındaki amcası Muhammed Musalme, kardeşlerin akıl hastalığının bulunmadığını, ailenin, çocuklarını kendilerini 'utandırmasınlar ve alay konusu olmasınlar' diye kapalı tuttuğunu savundu. Amca Musalme, çocukların uzun süre bakımı sağlayacak bir yer bulamadıklarını da sözlerine ekledi.