-40 yaşından sonra maraton koşmaya başladı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.11.2011 - Kronik astım hastası olan ve 40 yaşından sonra ultra maraton koşmaya başlayan İbrahim Şahin'in hedefi Elbistan'dan Ankara'ya koşmak. 17 yaşında gittiği Almanya'da astım hastası olduğunu öğrenen Şahin, 40 yaşında ultra maratonla tanıştı. Kronik astım hastalığına rağmen haftada 100 kilometrenin üzerinde koşan Şahin'in hedefi Ankara'ya koşarak, bir rekora imza atmak. Şahin, 40 yaşındayken boksa başladığını, Almanya'daki Türk gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bir eğitim merkezinde gönüllü olarak çalıştığı sırada, kendisini bir anda ultra maraton sporunun içerisinde bulduğunu söyledi. 17 yaşında hastalığını öğrendiğini, hastalığın daha sonra kronikleştiğini, şu anda 48 yaşında olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Almanya'da bir eğitim merkezinde Türk gençlerini spora yönlendirmek için gönüllü olarak çalışıyordum. Gençlerden atletizm sporcusu ararken, kimseyi bulamayınca bu iş bana kaldı. Koşamayacağımı söylediler ama ben bir söz vermiştim ve sözümü yerine getirebilmek için koşmaya başladım. İlk başta maraton koştum ama daha sonra ultra maratona başladım. Haftada 100 kilometre koştum. 8 yılda 40 bin kilometreden fazla koştuğumu düşünüyorum. Programlı olduğu takdirde ise günlük 20-30 kilometre koşarak antrenmanlarımı yaptım. Türkiye'de, daha önceden belirlenen bir parkurda ilk ultra maraton koşusunu ben yaptım. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek amacıyla doğup büyüdüğüm memleketim Elbistan'da ilk defa 11 Ekim 2009'da 111 kilometrelik parkuru 13 saatte koştum. 2010 yılında koştuğum 126 kilometrelik parkur, dünyadaki koşulan en uzun maratonlar sıralamasında 5. sıradaydı. Bu yıl ise 3 Kasım 2011'de 172 kilometrelik Elbistan-Afşin-Ekinözü ultra maraton parkurunu 22 saatte koşmayı başardım. 172 kilometrenin 22 saatte koşulması, dünyanın en hızlı ultra maratonu anlamına geliyor. Ben buna bir rekor olarak bakmıyorum. Eğer 3 gün süre içerisinde Elbistan'dan Ankara'ya koşarsam o zaman rekor kırdığımı düşüneceğim. Elbistan'dan Ankara'ya koşmayı hedefliyorum.''