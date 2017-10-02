T24 LogoT24 Logo
Gündem

40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi'nde oturan 40 yaşındaki Gökşah Şeylan, evine ölü bulundu

02 Ekim 2017 11:41

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) İZMİR\'İN Karşıyaka ilçesi\'nde oturan 40 yaşındaki Gökşah Şeylan, evine ölü bulundu.
Olay, Bahariye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. Dayısı ile birlikte yaşadığı belirtilen Gökşah Şeylan\'dan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde Şeylan\'ın çıplak haldeki cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şeylan\'ın öldüğünü belirledi. Şeylan\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHAKarşıyakaGökşahOlay Bahariye Mahallesi Zübeyde Hanım CaddesiDayısıDurumunSağlıkAdli Tıp Kurumu MorguPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24