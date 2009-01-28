40 yaşında genç generaller geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önemli bir yeniden yapılanma çalışması başlattı. Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesi tarafından hazırlanan çalışmaya göre, belli sürelerde kıdemle terfi sistemi terkedilecek.



Özellikle yüzbaşı seviyesinden sonra her bir rütbede, subayların göstermiş olduğu başarılar, üstlendiği sorumlulukları yerine getirebilme derecesi, açılan kadro ve mesleki performansına bakılacak. Bir subay ya da astsubay, tüm bu kıstaslarda yeterli görülmezse, yaşı ne olursa olsun rütbede bekletilecek. Çok başarılı ve parlak sicilleri ile ön plana çıkan subaylar da erken terfileri ile çok daha genç yaşta general olma şansını yakalayabilecek.



50 yaşında ’Or’ şansı



Bu sayede, 21 yaşında askeri okuldan mezun olan bir teğmen, 40-41 yaşında generallik şansını yakalayabilecek. Aynı yıl harp okulundan mezun olan iki devre arkadaşından biri kötü sicili nedeni ile yüzbaşı rütbesinde bekletilirken, çok başarılı olan diğeri generalliğe kadar yükselebilecek. Böylece, 50 yaşında bir subayın orgeneral olması hayal olmayacak. Bununla birlikte, görevlerine yeni başlayan subay ve astsubayların ilerideki terfilerinde, kurmaylık sınıfına geçişlerinde, yurtdışı tayine atama veya birlik komutanlıklarına gelmede katetmeleri gereken süreç de detayları ile mesleğe başlarken ’Mesleki yol haritası’ adı altında anlatılacak.



Kuvvet 2012 konsepti



TSK son beş yıldır ’Kuvvet 2014’ Konsepti adı altında, birliklerinin yeniden düzenlenmesi ve bazılarının da lağvedilmesi için bir dizi adım atmıştı. Bugüne dek 4 tugay lağvedilmiş, bir kolordu, tümen ve bir tümen de tugay seviyesine indirilmişti. Özellikle, Güneydoğu bölgesinde görev yapacak komando tugaylarında da erler ve asteğmenler yerine uzman erbaş, astsubay ve subayların görev yapmasına karar verilmişti.

