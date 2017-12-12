40 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördü

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi\'nde öğrenim gören 40 öğrenci kampüste yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrenciler taburcu edildi.

Kocaeli Üniversitesi öğrenim gören 40 öğrenci dün gece rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gelen öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Kampuste öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hülagü, sosyal medya hesabından, \"Bugün öğle yemeği sonrası bazı öğrencilerimizde mide bulantısı ve kusma şikayeti olmuş. Acilde her türlü müdahale yapıldı. Bazı öğrencilerimizi gördüm. Şu an ciddi şikayetleri olan yok, hepsi iyi. Konuyla ilgili soruşturma açıldı. Gerekli incelemeler hassasiyetle takip edilmektedir\" paylaşımında bulundu.