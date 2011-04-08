-40 MİLYON LİRAYI UNUTTULAR ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Spor Toto ve İddaa oyunlarında 2004-2010 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönemde katılımcılar, maç sonuçlarını doğru bilmelerine rağmen 39 milyon 962 bin lirayı istenilen sürede kuponlarını ibraz ederek tahsil etmeyi unuttu. 2009 yılında Spor Toto'da 15 maç sonucunu da doğru tahmin eden iştirakçi tek başına kazandığı 213 bin 610 lirayı almadı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 7 yıllık dönemde Spor Toto'da 213 bin 610 lira, İddaa'da ise 135 bin 341 lira alınmayı unutulan en büyük rakam olarak yer aldı. İddaa'da tek kuponlarda 2004 yılında 4 bin 206, 2005 yılında 135 bin 341, 2006'da 31 bin 151, 2007'de 20 bin 915, 2008'de 29 bin 370, 2009 yılında 22 bin 54 ve 2010 yılında da 11 bin 221 liralık biletler iştirakçiler tarafından tahsil edilmedi. Spor Toto'da ise 2008 yılında 10 bin 685, 2009 yılında 213 bin 610 ve 2010 yılında da 71 bin 246 Türk Lira tutarındaki kuponlar ibraz edilerek alınmayanlar arasında bulunuyor. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları uygulama yönetmeliğine göre ikramiyeler, bir yıllık zaman aşımı süresine tabi tutuluyor. Bu nedenle de tertip tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrayarak ödeme yapılmıyor. -SPOR TOTO'DAN UYARI- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, iştirakçilerin oynadıkları kuponu bayilerden kontrol etmeden atmamalarını önerdi. İştirakçilere sürekli afiş, broşür, bülten ve reklamlarla uyarılarda bulunulduğunu belirten yetkililer, ''Buradan bir kez daha İddaa ve Spor Toto severlerin kuponlarını tekrar gözden geçirmelerini ve bir yıl içinde başvurmaları halinde ikramiyelerini alacaklarını hatırlatmak istiyoruz. 18 yaşının altındaki kişilere oyun oynatmama ve yasadışı bahis konularında oldukça hassasiyet gösteren teşkilat, oynanmış kuponlara ikramiye kazanıp kazanmadığı hususunda da yine duyarlı davranış içerisinde olmuştur'' ifadelerini kullandılar. -İNTERNET ÜZERİNDEN BARKOTLU TAKİP- Öte yandan iştirakçiler İddaa'nın internet sitesi www.iddaa.com adresinden kuponlarını sorgulayabilecekler. İştirakçiler site içerisinde yer alan ''Bilet Sorgulama'' bölümünden kuponlarının barkot numarasının ilk 30 hanesini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.