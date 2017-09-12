40 milyon liralık döviz 'kurye yöntemi' ile yurt dışına çıkarılırken yakalandı!

Son 1 yıl içerisinde para kuryelerine yönelik yapılan 25 operasyon sonucunda 27 kuryede 40 milyon liralık döviz ele geçirildi. Kuryeler, Türkiye’de dolaşımı fazla olmayan Arap paralarını düşük kurdan alarak normal dolaşımının olduğu yerlerde, daha yüksek kurdan satarak büyük kârlar elde etmeyi amaçlıyor. Yurt dışına para çıkartmak için işlem yapması gerektiğini bilmediklerini söyleyen kuryelerin kullandığı bu yönteme ‘arbitraj’ adı veriliyor.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yaptığı operasyonda Atatürk Havalimanı’ndan Dubai’ye giden Ürdün uyruklu 29 yaşındaki Ayman Hasan İbrahim A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 13 milyon Suudi Arabistan Riyali bulundu. İbrahim A., ifadesinde “Türkiye’de para ticareti yapıyorum. Yurtdışına izinsiz para çıkarmanın suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

"İş için götürüyorum"

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre bu olaydan birkaç gün sonra İstanbul’da hukuk fakültesinde okuyan Mustafa E. de Atatürk Havalimanı’ndan para dolu valizle Dubai’ye gitmeye çalışırken gözaltına alındı. Valizinde 1 milyon dolar değerinde Kuveyt Dinarı, dirhem, Ürdün Dinarı ve Suudi Arabistan Riyali bulunan şüpheli, “Para aileme ait. Bir iş için Dubai’ye götürüyordum. Yurtdışına para çıkarmak için işlem yapmam gerektiğini bilmiyordum” ifadesini kullandı. Her iki operasyonda da paraların bildiriminin yapılmadığı anlaşıldı.

Toplam 40 milyon lira

Son 2 operasyon haricinde bu yıl içinde para kuryelerine yönelik toplam 25 ayrı operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Bu yıl ele geçirilen ve çoğunluğu Arap ülkelerinin paralarından oluşan döviz miktarının 40 milyon TL ’yi bulduğu öğrenildi. Kuryelerin para dolu valizleri genellikle uçağın kargo bölümünde taşıttıkları tespit edildi.

"Arbitraj'la büyük kâr"

Kuryelerin kullandığı bu yönteme ‘arbitraj’ adı veriliyor. Bu sayede Türkiye’de dolaşımı fazla olmayan Arap paralarını düşük kurdan alarak normal dolaşımının olduğu yerde, daha yüksek kurdan satarak büyük kârlar elde ediyorlar. Türkiye’ye son yıllarda çok sayıda Arap turistin gelmesi de ve Arap paralarının piyasada dolaşımının çoğalması da bu yöntemin artmasında etken.

Düşük kur vurguncularının bu yöntemle en az yüzde 10 ile 20 arasında kâr elde ettikleri öğrenildi. Kuryeler hakkında, 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu”na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Kuryelerden elde edilen paralara da soruşturma tamamlanıncaya kadar el konuldu.

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