40 milyon kişinin kredi kartı bilgisi çalındı



Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD’de dokuz büyük Amerikan mağazasından internet yoluyla hesaplara girerek 40 milyon kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini çalan çete ortaya çıkarıldı.

Çetenin 11 üyesi hakkında dava açıldığını belirtirken çetenin üyelerinden biri olan Ukraynalı Maksim Yastremskiy'nin Türkiye’de tatildeyken yakalanıp, hapse konduğu ve ABD tarafından iadesinin istendiği kaydedildi.

Çete üyelerinin çaldıkları bilgiler sayesinde bankaların nakit çekme makinelerinden yüklü miktarda para çektikleri ve ayrıca çalınmış kredi kartı bilgilerini satışa sundukları kaydedilirken, ABD Başsavcısının duyurduğu kimlik hırsızlığının ABD tarihinde görülen en büyük ve karmaşık kimlik hırsızlıklarından biri olduğu bildirildi.

Hırsızlığı gerçekleştiren çetenin üyelerinin, ABD’den, Doğu Avrupa’ya oradan da Doğu Asya’ya uzandığı kaydedilen haberde, iddianameye konu olan suçlamaların ABD gizli servisinin üç yıllık çalışması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

