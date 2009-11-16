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Dünya

40 milyon çocuk nüfusa geçirildi

İngiliz Plan derneğinin yürüttüğü bir kampanya ile dünya genelinde 32 ülkede 40 milyon çocuğun nüfusa kaydolması sağlandı.

16 Kasım 2009 02:00

İngiltere'deki Plan derneğinin dört yıldır süren ve üç kıta üzerinde 32 ülkeyi kapsayan kampanyası sayesinde yüzlerce çocuk nüfusa kayıt ettirilerek, kaçakçılık ve yasadışı evlilik tehlikesinden korundu.

Plan derneği, birkaç yıl önce yoksulluğun en önemli nedenlerinden birinin dünya genelinde birçok çocuğun nüfusa kayıt ettirilmemesi olduğunun farkına vardı. Çünkü kayıt edilmeyen çocuklar eğitim alamadıkları gibi, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor ve ileriki dönemlerde iş bulmakta da zorlanıyorlar.

Dünya üzerinde doğan her bebeğin sayılması için harekete geçen derneğin, proje ile ilgili son raporunu basına yarın açıklanacak. Ancak Independent gazetesi rapora önceden haberleştirerek, dünya üzerinde 40 milyon çocuğun bu kampanya sayesinde nasıl kayıt altına alındığını anlattı.

Proje birçok ülkede nüfus kayıt oranlarını değiştirecek ölçüde etkili oldu. Bazı ülkelerde nüfus kayıdı için istenen harç ücretlerinin kaldırılmasını sağlayarak, 153 milyon insanın da yasal haklarından yararlanmasının önünü açtı.

Unicef’e göre her yıl dünyaya gelen 51 milyon çocuk resmi olarak varolmuyor, yani kaydedilmiyor. Asya, Afrika ve Latin Amerikan’nın bazı kırsal kesimlerinde kayedilmeyen çocuk oranı yüzde 90’ı geçiyor.

Kayıt otobüsleri köylere gitti

Plan derneği çocukları nüfusa kaydettirilmek için gönüllülerden oluşan bir ağ kurdu. Televizyon ve radyo kapmanyaları başlattı. Bu kampanyalarda ünlü kişiler oynadı. Ayrıca kampanyanın en önemli adımı köylere nüfusa kaydın yapılabileceği otobüslerin gönderilmesi oldu.

En etkili olduğu bölge Kamboçya

Projenin etkili olduğu ülkelerin başında Kamboçya geliyor. Kamboçya’da son döneme kadar insanların sadece yüzde 5'lik bir kısmının nüfus kaydı vardı. Çoğu kişi de ülkedeki baskı rejiminden kaçmak için nüfus kağıtlarını ve kayıtları yakıyordu. Ancak 10 aylık bir çalışmanın ve insanların güvenini kazanma sürecinin sonunda, halkın yüzde 56’sı kaydedildi.

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