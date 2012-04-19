40 milyar dolarlık metroya Türkler talip

Katar'daki 50 kilometrelik metro hattı için yedi Türk firması, 40 milyar dolar büyüklüğündeki ihaleye girmek için yeterlilik aldı.



Yedi Türk firması, Ağustos ayında Katar'da yapılacak 40 milyar dolar büyüklüğündeki metro ihalesine girecek.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, ülkede 125 milyar doları bulan dev projeler için kısımlar halinde ihaleye çıkılmaya başlandı bile. Bu ihalelerin büyük bölümüne Suudi şirketlerin talip olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan dünyanın ikinci büyük müteahhitlik hizmeti veren ve Katar'da bugüne kadar 7.6 milyar dolarlık iş yapan Türk şirketleri de bu projelerle yakından ilgileniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Türk Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Emre Aykar, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı almasıyla birlikte çok önemli altyapı yatırımları yaptığını belirterek, "Bunların esasını metrolar, yeraltı istasyonları, demiryolu, stadyum, AVM gibi yatırımlar teşkil ediyor. Tabii bölgemizde Katar şu anda çok önemli bir pazar oldu. Birçok Türk firması Katar'daki bu işlere talip. Yaklaşık bir yıldır devam eden bir süreç bu. Bunlar, uluslararası ve büyük projeler olduğu için Türk firmaları dünyanın önde gelen inşaat firmalarıyla birlikte bu sürece iştirak ettiler" dedi.

İhalelere katılmanın ilk adımının ön yeterlilik almak olduğunu anlatan Aykar, şöyle devam etti: "Ön yeterlilik almak için firmalar öncelikle gidip firmalarını tanıttılar, idarelere sunumlar yaptılar. 10 gün önce yeterlilik alan firmalar belli oldu. Bu firmaların içinde Türkler de var. 50 kilometrelik metro ihalesine girmek için Yapı Merkezi, STFA, Doğuş, Makyol, Yüksel İnşaat, Gülermak ve Rönenans ön yeterlilik belgesi aldılar. Birkaç gün önce de ihale dosyası elimize geldi. Bu proje için 100 firma müracaat etti, 18 grup katıldı. Bu 18 grubun içinde yer alan 4 grup arasında bu yedi Türk firması bulunuyor. Bu 18 grup, beş ayrı ihale paketi hazırlayacak ve ağustos ayında ihaleye katılacak. İhalenin büyüklüğünün 40 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor."