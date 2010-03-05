40 milyar doları var ne yapacağını bilmiyor

T24 - Teknoloji sektörüne yön veren şirketlerden biri olan ve iPhone başta olmak üzere popüler birçok ürünüyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Apple, 40 milyar doları ne yapacağını tartışıyor.



Apple'ın patronu Steve Jobs, Apple'ın hissedarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda "Apple'ın 40 milyar doları var; ancak bu parayla ne yapacağımı bilmiyorum; karar verme aşamasındayım" dedi. Şirketin hissedarları ise bu parayla artık Apple'ın bir yatırımda bulunması gerektiğinde hemfikir.



Steve Jobs, toplantıda "Apple olarak yeterince büyüdük; ancak acele karar vermenin bize bir faydası yok. Neticede iyi düşünmeli ve ona göre karar almalıyız. Bir şirketi satın alacak bile olsak, bunu doğrudan çek yazarak yaparız; bu alım için herhangi bir yerden borç almamız zaten söz konusu değil."



Reuters'a bu konuda açıklamada bulunan analiz uzmanı Daniel Ernst, Apple'ın şu aşamada büyük bir alım yapmayı düşünmediğini ifade ederken, iPad'in başarısının şirketin alacağı kararda önemli bir rolü olacağını dile getirdi.







