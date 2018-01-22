40 metrelik kardan yılan yaptılar

Aziz GÜVENER/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde tatil yapan Selman Süzer ve İbrahim Kurt, yaklaşık 40 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı.

Sömestir tatilinde Kartepe tatilcilerin akınına uğradı. Karlarla kaplı Kartepe Kayak Merkezi yolundaki tesislere giden tatilciler, doyasıya eğlendi. Sakarya\'dan Kartepe\'ye gelen Selman Süzer ve İbrahim Kurt, kayak merkezi yakınlarında yaklaşık 6 saat uğraşarak 40 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı. Selman Süzer ve İbrahim Kurt kömür ve boyalarla kardan yılana son şeklini verdi. Kayak merkezine gelenler, kardan yılana şaşkınlıkla bakarken, fotoğraf çektirdi.

Selman Süzer, 6 saat uğraşarak kardan adamı yaptıklarını belirterek, \"6 saat uğraştıktan sonra ortaya böyle bir şey çıktı. Çok keyifli vakit geçirdik. Yaptığımız yılan çevredekilerin de çok ilgisini çekti. Mutlu olduk\" dedi.



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