"40 metrekare evim gözünüze mi battı?"

Muğla’nın Milas ilçesinin kırsal Dörttepe Mahallesi’ndeki mera arazinde kaldığı ileri sürülen 12 evin jandarma eşliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Evlerinin önünde nöbet tutmaya başlayan köylüler, “Bugüne kadar hiçbir yetkili ‘evin meranın sınırında’ demedi. 1 hafta önce kâğıt imzalattılar, şimdi de yıkmaya geliyorlar" dedi. Bazı vatandaşlar da, "40 metrekarelik evim gözünüze mi battı?" diyerek tepki gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre mahalledeki 3’ü tamamen, diğerleri ise kısmen mera arazisinde kaldığı belirtilen 12 ev için yıkım kararı verildi. Karar geçen hafta köylülere tebliği edildi. Köylülere evlerinin mera arazisinde kaldığını söyleyerek boşaltmaları için önceki gün bir kez daha uyarıda bulunan jandarma, aksi takdirde yıkımın zorla gerçekleştirileceğini bildirdi. Ancak köylüler, yıllar önce tapulu arazilerine yaptıkları evlerinin kadastro geçtiğinde mera arazisinde kaldığını ve mağdur olduklarını ifade ederek, evlerini boşaltmayacaklarını söyledi.

"4 metrekare için ev mi yıkılır?"

Yıkılmak istenen 40 metrekarelik evinin önünden ayrılmayan 36 yaşındaki Zerrin Tansu, “Hayatım çadırlarda geçti. Çadırda doğdum. İki çocuğumu da çadırda doğurdum. Dedemden kalan 6 dönüm arazinin 40 metrekarelik kısmına başımızı sokmak için tek katlı, iki göz bir ev yaptık. Neymiş 4 metrekaresi mera arazinde kalıyormuş. 4 metrekare için ev mi yıkılır? Ölçülsün, bedeli neyse ödeyelim. Olmadı, arazimizin diğer tarafından 4 metrekare yerine 40 metrekaresini alsın. Ama yok, bunu yapmayıp, boşaltın diye jandarmalarla kapımıza dayanıyorlar” diyerek feryat etti.

"İtiraz etme hakkımız yokmu?"

Köylülerden 30 yaşındaki Mehmet Kahraman ise, “Epilepsi hastasıyım. Evim meraya 1.5 metre girmiş. ‘Evi boşalt, yıkacağız’ diyorlar. Niyetim merayı işgal etmek olsa 1.5 metre için mi işgal ederim? Hiç mi hak, hukuk yok? Bu duruma itiraz etme hakkımız yok mu? Canımızı, malımızı almaya geldiler” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Hiçbir yetkili bize bilgi vermedi"

Ahmet Tansu da, “1990 yılında yaptığımız evler için bir hafta önce sadece jandarma tarafından ‘Evleriniz merada kalmış boşaltın’ diye yazı imzalatıldı. Çobanız ama cahil değiliz. Bugüne kadar ne Valilik ne Belediye ne de Kaymakamlık bize bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. 10 yılda bir kadastro ölçümü yapılıyor, bugüne kadar ‘Evin meranın sınırında’ diyen olmadı. Köylüden habersiz bir şeyler oluyor ama bizi aydınlatan olmuyor” ifadesini kullandı.



Evlerinin önünde nöbete başladılar

Tepkilerin artması üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan ve jandarma ekipleri, 15 dakikalık bir bekleyişin ardından yıkım ekiplerinin gelmesini beklemeden mahalleden ayrıldı. Ancak, köylüler, evlerinin yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirterek evlerinin önünde nöbete başladı.