40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

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