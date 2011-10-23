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40 liralık temyiz harcına Anayasa Mahkemesi freni

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’da ceza dairelerine temyizde 14 Nisan’dan bu yana 40 TL’lik harç uygulamasını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’da ceza dairelerine temyizde 14 Nisan’dan bu yana 40 TL’lik harç uygulamasını anayasaya aykırı bularak iptal etti.


Mahkeme, düzenlemeyi, hak arama özgürlüğünün önünde engel olarak değerlendirdi. Ancak, iptal kararı Resmi Gazete’de yayımdan başlayarak, altı ay sonra yürürlüğe gireceği için harç uygulaması bu süreçte devam edecek.



Bakanlığa çağrı


Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Erol Aras, mahkemenin evrensel hukuk kuralları ışığında görüşünü ortaya koyduğunu ve hak arama özgürlüğünün önündeki engeli kaldırdığını vurguladı. Aras, Adalet Bakanlığı’nı, 6 aylık süreyi beklemeden konuyu çözümleyip, mağduriyeti önlemeye çağırdı.


Aras, “İptal kararını çok olumlu bulduk. Uygulama CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) avukatlarını büyük sıkıntıya sokmuştu. Torba yasalarla aceleye getirilerek, yargıyla ilgili düzenleme yapmanın yanlış örneklerinden birisi ortadan kalkmıştır” dedi.

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