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40 köy 4 gündür karanlıkta; borcu olanın da olmayanın da elektriği kesildi

"400 bin lira borcumu ödeyemiyorum, benim yüzümden bütün köyü mağdur etme hakları yok"

23 Mart 2018 11:28

Mardin’de tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin borcunu ödemeyen yaklaşık 7 bin çiftçinin elektriği Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından kesildi. Borçlular ile aynı iletim hatları üzerinden elektrik alan kırsal kesimdeki binlerce vatandaş da mağdur oldu. Borçları olmamasına rağmen 4 gündür karanlıkta kalan köylüler ve çiftçiler “toplu cezaya” tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Küçükboğazıya Köyü’nün muhtarı İbrahim Sarıboğa, “400 bin lira borcumu ödeyemiyorum. Benim yüzümden bütün köyü mağdur etme hakları yok. Suyumuzu başka yerden temin ediyoruz. Çevremizde bulunan 40’tan fazla köyde de elektrik yok” dedi.

 Derik’e bağlı Alibey Köyü’nde yaşayan, 2 metre 51 santimerelik boyuyla dünyanın en uzun insanı unvanına sahip Sultan Kösen de mağdurlar arasında. Kösen sosyal medya hesabından “Kesilen elektrik yüzünden ben uzaya gitmeye karar verdim. Çünkü sosyal medya hasaplarımıza bakamıyorum. Haklarınızı helal edin, artık uzaydan takip edersiniz” mesajını paylaştı.

 Konuya ilişkin açıklama yapan DEDAŞ yetkilileri ise elektrikle tarımsal sulama yapan çiftçilerin 2016 ve 2017’den kalma borçlarının bulunduğunu, sadece 2016 dönemine ilişkin 400 milyon liranın üzerindeki alacaklarını tahsil edemediklerini belirtti. “Elektrik borcu olmayan çiftçilere enerji ihtiyaçlarını gidermeleri için jeneratör desteği sağlayacağız, jeneratörün kira ve yakıt giderini ödeyeceğiz” dedi.

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