T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

40 kişilik kursa 527 kadın başvurdu

Hakkari'de açılan 40 kadın kotalı 'Büro Yöneticiliği Sekreterliği' kursuna 527 kadın başvurdu.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - Kadın istihdamını sağlamak için Hakkari Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle açılan  40 kadının alınacağı 'Büro Yöneticiliği Sekreterliği' kursuna 527 kadın başvurdu. Katılımcılar kurayla belirlendi. 
    

40 kadın noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi. 80 gün eğitim alacak olan kadınlar, günlük 15 TL harçlık alacak.

Kadın istihdamını sağlamak amacıyla Hakkari Üniversitesi tarafından projesi hazırlanan ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün de destek verdiği Büro Yöneticiliği Sekreterliği kursuna kadınlar büyük ilgi gösterdi.

40 kursiyerin alınacağı kursa, 527 kadın başvurdu. Kadınlar, Çağdaş Yaşamı Dekleme Derneği Kız YİBO Yemekhanesi'nde bir araya geldi. Kursa başvuranların sayısı fazla olunca kursiyerler kurayla belirlendi.

Noter huzurunda çekilen kuralarla 80 günlük eğitim alacak 40 kadın belirlendi. Kurada ismi çıkan kadınlar sevindi.

İş Kurumu Müdür Yardımcısı Salih Avcı, isimleri çıkmayan kadınların üzülmemesini isterken, Şubat ayında yeniden kurs açacaklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24