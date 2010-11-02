40 kişilik kursa 527 kadın başvurdu

T24 - Kadın istihdamını sağlamak için Hakkari Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle açılan 40 kadının alınacağı 'Büro Yöneticiliği Sekreterliği' kursuna 527 kadın başvurdu. Katılımcılar kurayla belirlendi.





40 kadın noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi. 80 gün eğitim alacak olan kadınlar, günlük 15 TL harçlık alacak.

Kadın istihdamını sağlamak amacıyla Hakkari Üniversitesi tarafından projesi hazırlanan ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün de destek verdiği Büro Yöneticiliği Sekreterliği kursuna kadınlar büyük ilgi gösterdi.

40 kursiyerin alınacağı kursa, 527 kadın başvurdu. Kadınlar, Çağdaş Yaşamı Dekleme Derneği Kız YİBO Yemekhanesi'nde bir araya geldi. Kursa başvuranların sayısı fazla olunca kursiyerler kurayla belirlendi.

Noter huzurunda çekilen kuralarla 80 günlük eğitim alacak 40 kadın belirlendi. Kurada ismi çıkan kadınlar sevindi.

İş Kurumu Müdür Yardımcısı Salih Avcı, isimleri çıkmayan kadınların üzülmemesini isterken, Şubat ayında yeniden kurs açacaklarını söyledi.