-40 kişi ifadeye çağrıldı İZMİR (A.A) - 14.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından, bilirkişi raporları doğrultusunda ihalelerle ilgili 36 kişinin ifadesine başvurulduğu, 40 kişinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından, ihalelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda farklı birimlerinde görev yapan personelin ifadelerini almaya başladı. Bilirkişiler tarafından ihale dosyalarındaki incelemede tespit edilen eksiklerle ilgili raporlar doğrultusunda, hafta başından 36 kişinin ifadesine başvurulduğu, 40 kişinin daha ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildiği öğrenildi. İfadeye çağrılan kişiler arasında, Buca'da inşa edilen konutların yangın merdivenleri ihalesi kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri ile Torbalı ve Yazıbaşı'ndaki arıtma tesislerinin geçici kabul komisyonunda görev yapan İZSU personelinin de bulunduğu kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan arama çerçevesinde, büyükşehirin yanı sıra Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı. Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılık sorgusu, 3'ü ise mahkemede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. 17 kişi ise ''usulsüz evrak düzenleme'', ''devleti zarara uğratma'', ''örgüt kurma'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklular arasında bulunan Serpil Keskin, Nagihan Genç, Reha Pekerten ve İZFAŞ İdari İşler Müdürü Zeki Karatay avukatların başvurusu üzerine daha sonra tahliye edilmişti. Belediyeye yönelik 22 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda da gözaltına alınan 42 kişiden 39'u savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilmiş, 11'i tutuklanmıştı.