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Spor

40 KİLOLUK NAZMİYE'DEN HALTERDE DÜNYA REKORU KONYA (A.A)

25 Temmuz 2010 17:33

-40 KİLOLUK NAZMİYE'DEN HALTERDE DÜNYA REKORU KONYA (A.A) - 25.07.2010 - Malezya'da süren Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda, 40 kiloda podyuma çıkan milli halterci Nazmiye Muslu, kaldırdığı 106 kiloyla yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Şampiyonadaki ilk hakkında 102,5 kilo, ikinci hakkında 106 kiloyu kaldıran Nazmiye, altın madalyaya ulaştı. Türk halterci, 105 kiloluk dünya rekorunu da ikinci hakkındaki kaldırışıyla geride bırakarak, yeni rekora imza attı. Nazmiye Muslu, Malezya'dan telefonla yaptığı açıklamada, 2008'den sonra çok hızlı çalıştığını ve bu başarıları beklediğini kaydetti. Çok mutlu olduğunu ve mutluluğunu anlatacak kelimeler bulamadığını ifade eden Türk sporcu, ''Podyuma çıkmadan önce çok rahattım ve kendimden emindim. Sürekli 'buraya altın madalya almaya geldim' diyordum. Rüyalarım gerçek oldu'' dedi. Meram Belediyespor Kulübü Başkanı İlker Özkan da sporcularının çok hırslı bir yapısı olduğunu ve bu başarısının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.  Nazmiye Muslu'nun kendisine Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını ifade eden Özkan, sporcunun olimpiyatlarda da önemli başarılara imza atacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Naim Süleymanoğlu gibi kendi ağırlığının 3 katını kaldırmayı planlıyor. 40 kiloda yarışan sporcumuz hedefine çok yaklaştı. Nazmiye'nin bu hedefe ulaşacağını düşünüyorum.''

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