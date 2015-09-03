40 kilo yün veren Chris dünya rekoru kırdı

Avustralya'da 5 yıldır kırkılmayan Chris adlı koyundan 40 kilo 45 gram yün çıktı. Koyunun kırkılması yaklaşık 45 dakika sürdü.

Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında yakalanan ve 5 yıldır kırkılmadığı belirlenen koyun Chris, sonunda ağırlıklarından kurtuldu. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) yetkilileri tarafından yakalanan koyundan 40 kilo 45 gram yün çıktı.

RSPCA tarafından koruma altına alınan Chris, yünü kırkıldıktan sonra 44 kilogram geldi.

Chris’i 4 kişinin yardımı ile kırkan 35 yıllık tecrübeye sahip Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkin, şimdiye kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını ifade etti.

Yaklaşık 45 dakikada kırkılan koyundan çıkan yünlerin uzunluğu 47 santimetreyi buluyor.

The Canberra Times'da yer alan habere göre, kırkılma sonucu tek seferde bir koyundan 40 kilo 45 gramlık yün çıkması dünya rekoru.

Bu alanda eski rekor 28,9 kilogramlık yün ile Big Ben olarak adlandırılan Yeni Zelanda'da bir koyuna aitti.