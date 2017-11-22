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40 ilde FETÖ operasyonu; 134 kişi hakkında yakalama kararı

Haklarında gözaltı kararı verilen 134 kişi arasında 'ümitçi'lerin de olduğu belirtildi

22 Kasım 2017 12:04

Konya merkezli 40 ilde 'FETÖ'ye yönelik 'mahrem imam' operasyonu başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 134 kişi arasında 'ümitçi'lerin de olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, 'ümitçi', doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. 

Örgüt içerisinde yer alan 'ümitçi'nin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi.

Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

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