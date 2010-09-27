40 idama imza atan Sıkıyönetim Hâkimi : Beni yargılayın

T24 - Sıkıyönetim Hâkimi Kayacan, 12 Eylül’cülere yargılama zırhı kalkınca savcılığa kendisini ihbar etti. MHP ana davası, Piyangotepe ve Balgat katliamı davalarına bakan Kayacan’ın talebi kabul edildi ve “şüpheli” sıfatıyla soruşturma başlatıldı.



Darbecilere yargılama zırhını kaldıran Anayasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği gün, Ankara Adliyesi’ne sürpriz bir başvuru yapıldı. 12 Eylül döneminde 40 kişi hakkında idamkararı veren Ankara 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi Hâkimi Ali Fahir Kayacan, Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, “Beni yargılayın” dedi. Başvurusu kabul edilen Kayacan hakkında “şüpheli” sıfatıyla 2010/656 no’lu soruşturma dosyası açıldı.





KENDİSİNİ ŞİKÂYET ETTİ



Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Kayacan, “Beni yargılayın” diyerek şunları anlattı: “12 Eylül’den çok önce sıkıyönetimhâkimliğine atanmış olmama rağmen, 12 Eylül’den sonra da aynı mahkemede hâkimlik yapmamdan hareketle bazı kişiler tarafından ‘Darbe hâkimi’ şeklinde nitelemelerde bulunulması nedeniyle, 12 Eylül’de işlenen ve resen soruşturulması gereken suçun işlenmesinden sonra suçun feri faili olarak veya hâkimolarak girdiğim davalarla ilgili söz konusu olabilecek ceza kanunlarına göre suç sayılan başka işlemlerin şüphelisi sıfatıyla olay soruşturulmalıdır.”





DOSYA NO: 2010/656



Kayacan, dilekçesine, daha önce baktığı davaların esas numaralarını da ekledi ve bunların arşivlerden çıkarılarak, incelenmesini istedi. Başsavcıvekili Hamza Keleş, Kayacan’ın dilekçesini kabul etti. Savcılık 2010/656 numarasını verdiği evrakla, soruşturmayı başlattı. Sıkıyönetimhâkimi de böylece “şüpheli” sıfatını aldı. Kayacan, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, darbenin suç olduğunu ve darbecilerin yargılanması gerektiğini vurgularken “Darbeciler 12 Eylül’den önceki ortamı bahane ediyorlar. Ancak bu durumsuçu ortadan kaldırmaz. 12 Eylül 2010’da halk ‘yargılanamama’ ile ilgili kilidi ‘evet’ oyu ile açmıştır. Ben bu kilidi açılan kapıyı şahsen kendi açımdan araladım” dedi.





İdam infazında hazır bulundu



1978’de Ankara 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde hâkimliğe başlayan Kayacan, 12 Eylül darbesinin ardından 571 sanıklı MHP ve ülkücü kuruluşlar davasına baktı. Türkeş’e hapis cezası, 10’u aşkın sanığa idam cezası verdi. Piyangotepe ve Balgat’taki kahvehane katliamı davalarına da Kayacan baktı. Balgat sanığı ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu hakkında idam kararı verdi. Pehlivanoğlu’nun idamı 12 Eylül darbesinin ardından sol görüşlü Necdet Ada ı ile ay ı gece infaz edildi. Kayacan da bu ilk infazda hazır bulundu. 1989’da Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi’ne atanan Kayacan, meslek hayatı boyunca 40 kişi hakkında idam kararı verip kalem kırdı.





