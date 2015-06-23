'40 HDP'li Meclis'e gelmese AKP hükümeti kurar' senaryosu

TBMM bugün yeni milletvekillerinin yemin töreniyle açılıyor. Siyasi kulislerde ise koalisyon senaryolarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Ancak Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Meclis'teki partiler için koalisyon dışında da senaryoların olduğunu yazdı. Sarıkaya, HDP'nin AK Parti'ye destek için güvenoylamasının olduğu gün 40 milletvekilinin Meclis'e gelmemesi halinde AKP'nin hükümeti kurabileceğini söyledi.

Hükümet kurmak için gerekli 276 güvenoyunun 'ancak bütüm milletvekillerinin oturuma katılması' halinde gerekli olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Önemli olan güvenoylamasının yapıldığı gün Genel Kurul'da kaç milletvekilinin bulunduğudur" dedi ve ekledi:

"Dolayısıyla güvenoyunun yapılacağı gün Genel Kurul salonunda, toplantı yeter için gerekli 184 milletvekilinin bulunması ve yarıdan bir fazlasının oyunun alınması yeterli.

Bu durumda AK Parti 258'le de bir hükümet kurabilir veya CHP'nin anlaşacağı bir parti 212 milletvekiliyle koalisyon oluşturabilir.

'HDP destek mi verecek ?'

Sarıkaya yazısının devamında ise HDP'nin AK Parti'ye destek için güvenoylamasının olduğu gün 40 milletvekilinin Meclis'e gelmemesi üzerine kurulu formülü şöyle yazdı:

"Bu aşamada Ankara'da tartışılan senaryolardan biri, HDP'den bir grup milletvekilinin güvenoyu günü Genel Kurul salonuna girmeyerek AK Parti'nin azınlık hükümetini kurmasına olanak tanıması.

Bunun öncesinde de yeni "Anayasa, çözüm süreci ve seçim barajı" konularının HDP ile bir protokole bağlanması. Bu görüş AK Parti Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya tarafından dile getirilmiş, seçimden yeni çıkıldığı için partide üzerinde durulmamıştı.

Yani, Genel Kurul'a katılanların yarısının bir fazlasına ihtiyaç duyulacağı için AK Parti'nin sayısının iki katının bir eksiğine ulaşmak yetiyor; bu da 515 milletvekilinin salonda bulunmasının yeterli olacağı, HDP'den 40 kadar vekilin gelmemesinin yeterli olacağı anlamına geliyor. Ancak HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ parti olarak bir bütünlük içinde hareket edeceklerini "içeriden veya dışarıdan bir desteklerinin olmayacağını" günlerdir açıklıyor...

TBMM Başkanlık seçimi de dahil her bir formül üzerinde yığınla tez yazılırken, bol aritmetikle dolu, bizim için de bir o kadar keyifli dönemin ilk gongu bugün vuruluyor.