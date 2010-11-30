-40 GÜNDÜR KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 30.11.2010 - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 21 Ekimde kaybolan 13 yaşındaki Cuma Coşkun'un yaşadığı Kırmakaya köyü civarındaki ormanlık alanda bir çocuk cesedi bulundu. Türkoğlu Kaymakamı Tuncay Akkoyun, cesedin tanınmaz vaziyette olduğunu belirterek, ''Aile olay yerinde bulunan elbiselerden cesedin çocukları Cuma Coşkun'a ait olduğunu düşünüyor ancak yapılacak DNA testi ile bu aydınlanacak'' dedi. 40 gün önce kaybolan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Cuma Coşkun'un annesi Ayşe Coşkun çocukları ile ormanda kozalak toplamaya gitti. Ormanlık alanda kırmızı bir kazak bulan anne Ayşe Coşkun bu elbisenin oğluna ait olabileceğini düşünerek köylülere haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen köylüler jandarmaya da bilgi verdi. Yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından sarp bir alanda tanımayacak şekilde çocuk cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı ile Türkoğlu Kaymakamı Tuncay Akkoyun olay yerine geldi. Türkoğlu Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 13-14 yaşında çocuk cesedi bulunduğunu belirterek, ''Ceset tanınmayacak şekilde ve araziden dolayı da bir kısmı dağılmış durumda. Aile bulunan elbiselerden cesedin Cuma'ya ait olduğunu düşünüyor. Teknik ekip buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra ceset Adli Tıp Kurumuna gönderilecek ve DNA testi yapılacak. Yapılacak testlerin ardından cesedin kime ait olduğu belirlenecek'' diye konuştu. Cuma Coşkun, ilçeye bağlı Kırmakaya köyünde 21 Ekimde kaybolmuş ve kendisinden o tarihten bu yana haber alınamamıştı.