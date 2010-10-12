-40 GÜNDÜR FABRİKANIN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYORLAR DÜZCE (A.A) - 12.10.2010 - Düzce Organize Sanayi bölgesindeki Mas-Daf Makina Sanayinde çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş (BMİS)üyesi 22 işçi 40 gündür fabrika önünde nöbet tutuyor. Düzce Beyköy Mevkisinde kurulu 1'inci Organize Sanayi bölgesinde faaliyetini sürdüren Mas-Daf Makina Sanayi'deki işçilerinin BMİS örgütlenmesinin ardından BMİS, çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığına yetki tespiti için başvuru yapmış, ardından Mas-Daf yönetim kurulu da 22 işçiyi işten atmıştı. Eylül ayının başından bu yana fabrikanın önünde çadır kuran işçiler her gün değişmeli olarak gece gündüz nöbet tutarak grevlerini sürdürüyorlar. Greve destek veren Düzce BMİS Başkanı Talat Çelik, işçilerin haklı direnişlerinin devam edeceğini ve sendika olarak desteklerinin süreceğini belirtti. 40 gündür bu grevin devam ettiğini ifade eden Çelik, ''Eğer fabrikanın tutumunda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki günlerde fabrika önünden Düzce Merkeze kadar yürüme eylemi yapacağız'' dedi. Basın açıklamasının ardından işten çıkarılan 22 işçi ve BMİS üyeleri slogan atarak olaysız bir şekilde eylemlerini bitirdi.