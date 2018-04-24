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40 farklı ülkeden yüzlerce çocuk 23 Nisan için bir araya geldi

"40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti

24 Nisan 2018 02:46

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda '40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 farklı ülkeden şenliğe katılan çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, "Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz" dedi.  

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki şenliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve 40 farklı ülkeden yüzlerce çocuk katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şenliğin düzenlendiği salona girerken, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan çiftinin etrafını saran çocuklar, sevgi gösterilerinde bulunarak, fotoğraf çektirmek istedi.


Gecenin sürprizi Ayla
 

Gecenin sunuculuğunu, 'Kore Savaşı' sırasında ailesini kaybeden Koreli kızla Türk askerinin hikayesini anlatan 'Ayla' adlı filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yaptı. Hacıoğlu, salondakilere bir sürprizi olduğunu söyleyerek, programı  filmde 'Ayla' karakterini canlandıran Koreli Kim Seol ile birlikte sundu. Kim Seol, program sonrasında da Erdoğan çiftinin yanına giderek fotoğraf çektirdi.
 

“Önümüzdeki yıl yine bekliyoruz”
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların gösterilerini izledikten sonra sahneye çıkarak konuşma yaptı. Çocuklara seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"TBMM’nin 98'inci kuruluş yıldönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT’nin dünya çocuklarına böyle bir araya getirme merasiminde, sizlerle Milletin Evi’nde, Külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz. Herhalde bizden ayrılamayacaksınız değil mi? Biz sizleri önümüzdeki 23 Nisan’da da burada bekliyoruz. Tekrar gelmeye var mıyız? Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, bütün yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza anlatın. Önümüzdeki yıl yine bekliyoruz. Sizlerle yine beraber olacağız. Eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz ve sizleri gözlerinizden öpüyoruz. Nice 98 yıllara inşallah.”

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