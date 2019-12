-40 bin taraftarın önünde antrenman MADRİD (A.A) - 13.08.2011 - Real Madrid, yarın Barcelona'ya karşı oynayacağı İspanya Süper Kupası ilk maçı öncesindeki son antrenmanını 40 bin taraftarı önünde Santiago Bernabeu Stadı'nda yaptı. İlk defa bir El Clasico öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlarına açık antrenman yapan Real Madrid'de futbolcular, sahanın her köşesinde topla oynarak kendilerini görmek isteyen tüm taraftarlarını memnun etmeye çalıştı. Real Madrid'in yeni transferleri olan milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop sakatlıklarının devam etmesinden dolayı bugünkü idmana çıkmadı. Antrenmanı izleyebilmek için erken saatlerde stat önüne gelen taraftarlar, futbolcuların arabalarıyla stada girişini de meraklı gözlerle izleyip, fotoğraflar çekti. Bu arada, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho uzun bir aradan sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'ya karşı oynadıkları çeyrek final maçı öncesindeki açıklamalarından dolayı UEFA tarafından 5 maç men ceza alan Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu'na verdiği ifadenin ardından cezasının 2 maça indirilmesine rağmen, UEFA'ya karşı protestosuna devam ederken, "cezam bitmeden Şampiyonlar Ligi hakkında konuşmayacağım" dedi. Cezasını düşüren UEFA için "yasal, normal, demokratik bir kurum değil" diyen Mourinho, "Cezamın düşürülmesini korkunç bir şey olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu. Mourinho, gelecek sezona oranla bu sezon basınla ilişkilerinin değişmediğini "kimsenin kendisini susturamayacağını" söyledi. Mourinho, Süper Kupa'yı "Yazın en önemli ama sezonun en önemsiz kupası" olarak değerlendirdi. "Barcelona'ya karşı intikam mı arıyorsun?" sorusuna "Hiç bir şey aramıyorum. Benim için diğer takımlar gibi normal bir rakip" diyen Portekizli teknik adam, her iki takımın hem futbolcularına hem de taraftarlarına karşılıklı saygı gösterilmesi temennisinde bulundu. Sezon öncesi hazırlığın "iyi geçtiğini" kaydeden Mourinho ayrıca, "kısıtlı kadro olsa da yeni transfer olmayacağını düşündüğünü" ifade etti. Real Madrid teknik direktörü, "31 Ağustos'a kadar transfer sezonu açık olsa da benim düşünceme göre transfer Real Madrid için kapandı, kimse gitmeyecek ve gelmeyecek. Dengeli bir takımız, her pozisyon için 2 futbolcumuz ve bazı yerlerde 20 futbolcuya karşılık gelecek önemli futbolcularımız var" yorumunu yaptı. Mourinho, "Hepimiz aynı gemideyiz ve birlik olursak korkusuzca diyebilirim ki başka futbolcu istemiyorum" şeklinde konuştu. Mourinho, İspanyol Futbolcular Derneği'nin ligin ilk 2 haftasında greve gitme kararı almalarıyla ilgili yöneltilen bir soruya da "Bu konuda değerlendirme yapmak benim üzerime düşen bir görev değil. Ben sadece en kısa zamanda durumun netliğe kavuşmasını ligin ne zaman başlayacağını bilmek istiyorum. Eğer ilk iki hafta oynamazsak oyuncular her hafta 2 gün, perşembe ve cuma tatil yaparlar" cevabını verdi. Portekizli teknik adam ayrıca, Nuri Şahin'in sakatlığının devam etmesiyle ilgili İspanyol basınında yazılan yorumların doğru olmadığını söyleyerek, "Nuri'nin Real Madrid'e sakat geldiği gerçek değil. İyileşmiş olarak sağlam geldi ve ABD kampında diğer dizinden sakatlandı. Ve şimdi iyiye doğru gidiyor. Athletic Bilbao maçında olmayabilir ama ligdeki ikinci maçta oynayabilir" açıklamasını yaptı. Nuri, Barcelona'ya karşı oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı.