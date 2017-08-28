T24 LogoT24 Logo
Gündem

40 bin Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği'ne başvuran 65 bin Suriyeli'den, 40 bini ülkesine gitti

28 Ağustos 2017 15:10

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran 65 bin Suriyeli\'den, 40 bini ülkesine gitti.
Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında barınan binlerce Suriyeli, akın ettikleri Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Sığınmacılar, sınır kapısında oluşturulan 7 ayrı kontrol noktasında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Sınır kapısında kurulan sağlık merkezinde, 0- 15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların da bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapılıyor.
Valiliğe başvuran 65 bin Suriyeli\'den 40 bininin işlem yaptırıp ülkesine geçtiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitKİLİS DHA KURBAN BayramıKilis ValiliğiSuriyeliKurban BayramıSınır KapısıTürkiyeninSınır KapısındaSığınmacılarSınırValiliğeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24