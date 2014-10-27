'40 bin sağlıkçı seferber olmalı'



Avrupa Birliği'nin yeni Ebola ile Mücadele Koordinatörü Hristos Stilianides kasım ayının ikinci haftasında Batı Afrika'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Stilianides salgının görüldüğü ülkelerdeki hasta yatak sayısının binden 5 bine çıkarılması gerektiğini söyledi. AB Ebola ile Mücadele Koordinatörü Stilianides “Her yatak sekiz sağlık ve destek personeli gerektiriyor. Bu da derhal 40 bin kişiyi seferber etmemiz gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Brüksel'deki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Stilianides Batı Afrika'ya yapacağı ziyaretin bölgedeki çalışmalarda ihtiyaçları ve boşlukları tespit etmek bakımından önemli olduğunu belirterek “Yerinde yapacağımız incelemeler, sonraki adımlarımızın neler olacağına karar vermemize yardımcı olacak. Oradaki varlığım, korku ve izolasyonun bir seçenek olmadığının altını çizecek. Dayanışmamızın gerçek ve elle tutulur olduğunu gösterecek” dedi.

Hristos Stilianides 1 Kasım tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyeliği görevini devralacak.

Avrupa Birliği üyeleri şimdiye kadar Ebola ile mücadele kapsamında resmi rakamlara göre Batı Afrika'ya 800 milyon euro yardımda bulundu. Ebola virüsü, başta Sierra Leone, Liberya ve Gine olmak üzere dünyada en az 5 bin kişinin ölümüne neden oldu.