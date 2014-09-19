40 bin öğretmenin ataması yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 40 bin öğretmenin atamasını elektronik ortamda gerçekleştirdi. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen atamalar sırasında, hüzün ve sevinç aynı anda yaşandı. Radikal’de yer alan haber göre, eylül dönemi öğretmenlik için başvuru işlemleri 12 Eylül 2014 tarihinde başlamış ve adaylardan başvuru işlemlerini aynı gün içerisinde il ilçe Millî Eğitim müdürlüklerine onaylatmaları istenmişti.

Sonuçları öğrenmek üzere 81 ilden Ankara 'ya gelen öğretmen adayları ve aileleri, bakanlık görevlileri tarafından çikolata ve şekerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları için başvuruları 12 Eylül tarihinde başlamış ve dün de sona ermişti. Bugün ataması yapılan isimler, pazartesi günü iş başı yapacaklar.

Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunan adaylar, 25 tercihte bulundu. Adaylar, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini de işaretlediler. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Milli Eğitim, 40 bin yeni

atamayla yüzde 80'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek" dedi. Tekin, kendilerine verilen 40 bin kadroyu branşlara ve illerin öğretmen ihtiyacına göre dağıttıklarını açıkladı.

Tekin, "40 bin yeni atamayı yaparken, illerimiz arasında hiç bir ayrım gözetmeksizin norm kadronun yüzde 80'ine ulaşmayı hedefledik. Böylece tüm illerde norm kadroların yüzde 80'i dolmuş oldu" dedi.