'40 bin öğretmen alınacak'

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 2010 yılında yaklaşık olarak 40 bin öğretmen alımı gerçekleştireceklerini söyleyerek, öğretmenlere müjde verdi.





Bakan Çubukçu, Milli Eğitim Bakanı olarak 6 aylık çalışma süresinde 25 bin öğretmen ataması yaptığını belirterek, 2010 yılında yaklaşık 40 bin öğretmen alımı yapacaklarını da bildirdi.

Çubukçu, sözleşmeli öğretmenlerin durumlarıyla ilgili olarak da, yaklaşık 70 bin sözleşmeli öğretmen olduğunu ve sözleşmelilerin kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ile çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu olacağını düşünüyorum" dedi.





"Katsayı sorunu yasa değişikliği olmadan aşılabilir"

Çubukçu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite sınavına girişte meslek liselerine uygulanan katsayı farkını kaldıran kararının Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili olarak da, katsayının eşitlik kuralına aykırı olduğunu belirterek, "Adil değil, vicdani değil, mesleki eğitimin teşvik edilmesi için de önünde engelleyici kuralların olmaması lazım. Katsayı konusu bir eğitim konusu ve hukuki bir konu, ideolojik bir yanının olmaması gerekir" diye konuştu.

Çubukçu, yasa değişikliğine gerek olup olmaması konusunda ise, "Gerekli görmüyorum, bu tıkanıklık yasa değişikliği olmadan aşılabilir, düzenleme yapma yetkisi YÖK'ündür" değerlendirmesinde bulundu.