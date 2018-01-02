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Ekonomi

40 bin memura kadro verilecek, hangi kurum, kaç kişi alacak?

Kamuya 110 bin kişi alınacak

02 Ocak 2018 12:39

İşsizliği azaltmak için başlatılan istihdam seferberliğinde bu yıl kamuya alınacakların sayısı belli oldu. 110 bin yeni personel kamu alanında istihdam edilecek. Kadrosu belli olan bazı bakanlıkların alacağı kişi sayısı, 40 bini aşıyor. Türkiye'de gittikçe artan işsizlik sorunu geçen yıl başlatılan seferbirlikle artı 1 istihdam yaratana teşvikler vererek çözümlenmeye çalışıldı.Bu yıl artı 2 istihdam sağlayana yeni teşvikler gelecek. 

Posta gazetesinden Gülten Uğurlu'nun haberine göre, işsizliği azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliğinde, özel sektörün yanında kamu da gayret gösteriyor. 2018’de kamuya 110 bin yeni kişi alınacak. Kadrosu belli olan bazı bakanlıkların alacağı kişi sayısı, 40 bini aşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde, geçen yıl istihdam seferberliği başlatılırken, artı 1 istihdam yaratana teşvikler verildi. 2018’de de artı 2 istihdam yaratana da yeni teşviklerin yolda olduğu belirtiliyor. İşsizlikte hedefin tek hane olduğu belirtiliyor.

Özel sektör ile birlikte yürütülen bu gayretlerin yanında, kamuya da yeni alımlar sürecek. Pek çok bakanlık, bu yıl yeni istihdam için kadro açtı. Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 2018’de kamuya 110 bin kişi daha alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın devamında bazı bakanlıkların kaç kişi alacağına ilişkin bilgiler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmen duyurulan kadro 40 bini aşıyor.

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