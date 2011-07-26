-40 BİN KİŞİ YİYECEK İÇİN YOLLARDA CENEVRE (A.A) - 26.07.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaklaşık 40 bin Somalilinin temmuz başından beri yiyecek bulmak amacıyla başkent Mogadişu yollarına düştüğünü bildirdi. BMMYK sözcüsü Vivian Tan, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 30 bin kişinin ise başkentin merkezine 50 kilometre uzaklıktaki kamplara ulaştığını ve son 2 ayda Mogadişu'ya gelenlerin sayısının en az 100 bin olduğunu söyledi. Son 60 yılın en kurak döneminin yaşandığı bölgede, insani yardım kuruluşlarının bütün çabalarına rağmen çok sayıda kişinin ellerinin boş kaldığı belirtiliyor. Şimdiye kadar Somali, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Sudan ve Uganda'da onbinlerce insanın öldüğü, 12 milyon kadar kişinin de tehdit altında olduğu ifade ediliyor. Bu ülkeler arasında Somali'deki durumun en kritik olduğu ifade ediliyor.