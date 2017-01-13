40 bin kişi otomatik BES'e dahil edildi

40 bin çalışan otomatik katılım arıcılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) girdi. 45 yaş altı tüm çalışanların BES’e girişine imkan tanıyan otomatik katılım, 1 Ocak’ta başladı. Bu çerçevede toplam 12 milyon çalışan zorunlu olarak sisteme girecek ama çıkışlar serbest olacak. Çalışanların maaşından da prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında kesinti yapılıp, emeklilik şirketine aktarılacak. Şirketler ise otomatik katılıma kademeli geçiş yapacak.

Uygulama ilk olarak 1 Ocak 2017’de, 1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başlayacak. 1 Nisan’dan itibaren 249 ila 1.000 çalışanı olan işletmeler ile tüm kamu kurumları devreye girecek. 1 Eylül’den itibaren 100-249 çalışanı olan işletmeler sisteme alınacak. Nitekim yeni yıl ile birlikte otomatik katılım 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başladı. Ocak sonuna kadar 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerdeki yaklaşık 2 milyon kişi BES’e giriş yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre ocak başında maaşını peşin alan çalışanlar ise işverenleri tarafından otomatik katılım kapsamında sisteme dahil edildi. Bu çerçevede ağırlığı kamu ve özel bankalar olmak üzere 40 bine yakın çalışan bireysel emekliliğe girdi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk aybaşında sisteme katılan bankalar arasında. Böylece 40 bine yakın çalışanın maaşlarından yapılan yüzde 3 kesintiler, emeklilik şirketlerine ve emeklilik fonlarına aktarıldı; otomatik katılıma yönelik yüzde 25’lik devlet katkısı da başladı.