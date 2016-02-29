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Dünya

40 bin kişi internette birleşti, özel plajı satın alarak halka açtı

Ocak ayında başlatılan ve sosyal medya yoluyla da hızla yayılan kampanyanın sonucunda, 1.4 milyon Euro toplandı

29 Şubat 2016 10:32

Yeni Zelanda'da 40 bin kişi, Awaroa plajını satın alarak halka açtı. Givea- Little adlı internet sitesi üzerinden Ocak ayında başlatılan ve sosyal medya yoluyla da hızla yayılan kampanyanın sonucunda, 1.4 milyon Euro toplandı.

Toplanan parayla satın aldıkları plajı halka açacaklarını açıklayan ve bu açıklamalarıyla Tabii Kaynakları Koruma Bakanı Maggie Barry’den de tebrik alan bağışçılar, plajın hukuki sahibi olması için resmi olarak Abel Tasman Milli Parkı’yla birlikte çalışacak bir de vakıf kuracak.

Bağış yapan herkese, cömertliği, enerjisi ve ruhu için teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Maggie Barry ise "Awaroa plajını satın almak için 2 milyon dolara yakın bağış yapıldı. Kampanya, ülkemizin doğal kaynaklarına nasıl sahip çıktığını görmemiz için ilham oldu. Hükümet zaten, mütevazı bir katkı için adım atmaya hazırdı" dedi.

 

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