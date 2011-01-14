-40 BİN KADINA 73 MİLYON LİRA KREDİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi için tüm bireylerin kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın çalışma yaşamına girmelerinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bugüne kadar 48 ilde 40 bin 247 kadının mikro kredi aldığını, dağıtılan toplam kredi miktarının yaklaşık 73 milyon lira olduğunu bildirdi. TÜSİAD'ın 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ''Tek Kanatla Geleceğe Uçamayız'' temalı ''Çalışma Hayatında Kadın Konferansı''nın açılışında konuşan Kavaf, bir ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmışlığı açısından kadının iş gücü piyasası içinde yer almasının son derece önemli olduğunu belirtti. İstihdama katılmanın, kadının güçlenmesinin en önemli aracı, Türkiye'de de kadınların çalışma hayatına dahil olmalarının, sosyal kalkınmanın önemli bir koşulu olduğunu vurgulayan Kavaf, kadın emeğini görünür kılan ve toplumsal yaşamda birey olarak var olmasını sağlayan ücretli istihdamın, kadının; sosyal, kültürel ve politik haklara, fırsat eşitliğine ulaşmasının en etkili yolu olduğunu kaydetti. Dünyada üretimde önemli bir paya sahip olan, ancak gelirin sadece yüzde 10'unu elde eden kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik ilk adımın gerek aile içinde, gerek toplum düzeyinde kadının statüsünün yükseltilmesi olduğunu ifade eden Kavaf, yasalardaki eşitlikçi yapı ve düzenlemelere rağmen kadınların çalışma hayatında istenilen oranda bulunmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kuruluşu Eurostat 2009 yılı verilerine göre, AB'de kadınların istihdam oranı yüzde 58,6 iken, Türkiye'de yüzde 24,2 olduğunu belirten Kavaf, aynı oranın, Danimarka'da yüzde 73,1, Almanya'da yüzde 66,2, İtalya'da yüzde 46,4 olduğunu anımsattı. -EN ÇOK İSTİHDAM EDİLEN SEKTÖR- Kadın iş gücünün en çok istihdam edildiği sektörün yüzde 43,7 ile hizmetler, yüzde 41,7 ile tarım olduğunu, tarım sektöründeki kadınların çoğunluğunun ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığını belirten Kavaf, özellikle imalat sanayisinin kadın iş gücünün oldukça sınırlı olduğu sektör olma özelliğini koruduğunu, kadınların yüzde 14,6'sının sanayi sektöründe yer aldığını ifade etti. Aynı sektörde tekstil, gıda, hazır giyim gibi emek yoğun sanayi dalları için kadınların tercih edilen iş gücü konumunda olduğunu, inşaat sektöründe çalışan kadın sayısının da son derece düşük kaldığını anlatan Kavaf, şöyle devam etti: ''Sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi için tüm bireylerin kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın çalışma yaşamına girmelerinin sağlanması kaçınılmazdır. Bu noktada eğitim, hem erkeklerin hem de kadınların iş gücüne katılımlarını artıran önemli bir etkendir. Okur-yazar olmayan kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 15, lise öncesi eğitimlilerin yüzde 21,8, lise mezunlarının yüzde 30,4, mesleki ve teknik lise mezunlarının yüzde 39, yükseköğretim mezunlarının ise yüzde 70,8'dir. Bu rakamlar da yüzde 14,3 olan kadın işsizliği ile mücadelede eğitim yoluyla kadınların sosyal sermayelerinin yükseltilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.'' -40 BİN 247 KADIN KREDİ ALDI- Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve yoksulluğun önlenmesi amacıyla uygulanan mikro kredi programlarının 81 ile yaygınlaştırma çalışmalarının sürdürüldüğünü de belirten Kavaf, bugüne kadar valilikler ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı İşbirliği ile il özel idaresi, bağışlar ve diğer finansman kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 48 ilde 40 bin 247 kadının kredi aldığını, dağıtılan toplam kredi miktarının yaklaşık 73 milyon lira olduğunu bildirdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ''İş Merkezleri Yoluyla Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi'' kapsamında İstanbul, Nevşehir, Kütahya ve Çorum'da ''Kadın İş Geliştirme Merkezleri'' açıldığını, bu merkezlerde kendi işlerini kurmak isteyen kadın girişimcilere başlangıç desteği verildiğini ifade eden Kavaf, ''Geçen hafta Kütahya'da bir makine ile çorap üretmeye başlayan bir kadını ziyaret ettim. Kadın 6 makine ile üretmeye devam ediyor, organize sanayide daha büyük bir yere taşınarak, üretim kapasitesini artırmayı planlamış. Bunlar da başarılı örnekler'' diye konuştu.