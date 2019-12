-40 BİN HAYVAN DAHA GELİYOR İZMİR (A.A) - 27.11.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürü Bekir Ulubaş, Aralık ayı başında 6 bin baş hayvanı taşıyan ilk geminin İzmir Limanı'na yanaşacağını belirterek, ''Yıl sonuna kadar 40 bin baş hayvan Türkiye'ye gelecek'' dedi. Ulubaş, et sektörünün temsilcilerinin katılımıyla İzmir İl Tarım Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hayvancılık sektöründe yaşanan krizle birlikte başlanan et ithalatı kapsamında, 4,5 ayda 100 bin büyükbaş hayvanı keserek tüketiciye ulaştırdıklarını, hizmet verirken kar amacı gütmediklerini belirtti. Etleri, bugüne kadar tüketiciye, alışveriş merkezlerine, kasaplara ulaştırdıklarını ifade eden Ulubaş, ''Getireceğimiz hayvanları İzmir'de de kesip, soğutup, karkas halde kilogramı 12 liradan tüketiciyle buluşturmak istiyoruz'' dedi. EBK depolarının tamamen etle dolu olduğunu, 16 bin büyükbaş hayvanın ise kesilmek üzere padoklarda dinlendirildiğine dikkati çeken Ulubaş, şöyle konuştu: ''4 veya 5 Aralık'ta 6 bin baş hayvanı taşıyan ilk gemimiz İzmir Limanı'na yanaşacak. Hayvanları, İzmir, Aydın, Burdur ve Afyon'da hijyenik ortamda keserek tüketicilerle buluşturacağız. Pazar durumuna göre 16 Aralık'ta gelmesi planlanan ikinci gemideyse 18 bin baş hayvan olacak. Yıl sonuna kadar 40 bin baş hayvan Türkiye'ye gelecek. Özel sektör, şu ana kadar 50 bin baş hayvan getirdi. 340 bin tonun üzerinde de karkas taze soğutulmuş et ithalatı yetkisi aldı. Bu da süratle Türkiye'ye giriş yapıyor. Arz ve talebin kısa sürede birbirini dengeleyeceği kanaatindeyim. Bu dengelendikten sonra hem tüketici rahat edecek, hem de üreticiler eksik olan kısmı üreterek pazara sunacak.'' -''KRİZ DESTEKLE AŞILACAK''- Hayvancılıkta yaşanan krizin önemli nedenleri arasında EBK'nın 1990'lı yıllarda özelleştirme kapsamına alınması, terör nedeniyle koyun varlığındaki düşüş, süt fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak işletmelerdeki hayvan sayısının azalması gibi etkenlerin yer aldığını vurgulayan Ulubaş, şöyle konuştu: ''Hayvan sayısındaki düşüşe karşın, Türkiye'nin et tüketimi artıyor. Hizmet sektörünce ağırlanan yabancı misafirleri de katarak, Türkiye'de 100 milyon civarında nüfustan bahsedebiliriz. Sorunlar, aşılmaz durumda değil. Türkiye, iyi bir coğrafyada konumlanmış büyük bir devlet. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çok ciddi planlamalar üzerinde çalışmalar yürütüyor. 0 faizli kredi çıktı. Desteklerle sıkıntının aşılacağına inanıyorum. Kriz, iyi yönetilirse ülke için olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Türkiye'de sürekli ithalat olmasını istemiyoruz, kendi üreticimizin ürettiğini, kendi tüketicimiz tüketmeli. Desteklerle kısa süre içinde süt işletmelerinin hayvan sayısı artıp, besi ahırları artacak. EBK olarak, besiciye sürekli, düzenli, güvenli pazar olacağız.'' Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Ulubaş, et fiyatlarında düşüş beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine, Türkiye'ye girişi 10,8 lira olan 1 kilogram karkası, üzerine her türlü masraf eklendikten sonra 12 liraya sattıklarını, piyasadaki dengesizliğin kısa sürede ortadan kalkması için kar etmeden sunduklarını kaydetti. Özel sektörle rekabet içinde bulunmadıklarını vurgulayan Ulubaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özel sektörle birlikte Türkiye'deki et fiyatlarındaki sıkıntıyı, tüketici aleyhine bozulan dengeyi tekrardan serbest piyasada dengeleyeceğiz. 12 liraya mal ettiğimiz 1 kilogram karkası, kendi satış mağazalarımızda kıymayı 16,5, kuşbaşını 19,5 liraya satıyor ve yüzde 19 kar ediyoruz. Çeşitli federasyonlarla imzaladığımız sözleşmeler uyarınca, kasaplar, alışveriş merkezleri, 12 liraya aldıkları karkasın kıymasını 18 liradan, kuşbaşını ise 20 liradan satabiliyor. Satış reyonlarında 'Et ve Balık Kurumu etidir' uyarısı bulunacak. Tarım İl Müdürlüğü ile Kasaplar Federasyonu temsilcileri, üyelerini takip edecek. Tüketici, İzmir'de en iyi ortamlarda tahlil edilmiş, bir avuç dahi fenni yem yememiş, angus, hereford ve simental ırkı hayvanların etlerini keselerine uygun olarak tüketecekler. Endişe etmesinler, ithal ettiğimiz hayvanların etleri her türlü kontrolden geçmiştir. Hayvanları, risksiz ve hastalıksız olarak kabul edilen 10 ülkeden ithal ettik. Bu ülkeler, dünyanın ithalat yaptığı ülkeler.''