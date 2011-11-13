-40 asker yemekten zehirlendi TOKAT (A.A) - 13.11.2011 - Tokat Valisi Şerif Yılmaz, kentte 40 askerin tavuk döner yedikten sonra kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, endişe edecek bir durumun bulunmadığını bildirdi. Yılmaz, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli askerlerden bir bölümünün öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanmaya başladığını söyledi. Rahatsızlanan askerlerin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Vali Yılmaz, ''40 askerimiz tavuk döner yedikten sonra kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Biz askerlerimizin yedikleri tavuk dönerden şüpheleniyoruz. Askerlerimizin sağlık durumları iyi. Endişe edecek bir durum yok. Askerlerimiz hastanede tedavi altına alındı. Tedbir amaçlı bütün askerlerimizi kontrolden geçiriyoruz'' diye konuştu.