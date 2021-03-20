40 ABD'li senatörden Başkan Biden'a mektup: Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyın

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ABD'de 40 senatör, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek 1915 olaylarını resmen Ermeni soykırımı olarak tanımasını istedi.

Gönderilen mektupta, "Daha önce Ermeni soykırımını, soykırım olarak nitelendirmiştiniz. Buna 2020 kampanyanız sırasında Ermeni Soykırımı'nı Hatırlama Günü'nde yaptığınız konuşma da dahil. Şimdi sizden ABD yönetiminin bu korkunç gerçeği tanıdığı açıkça görülsün diye bunu Başkanlık makamında tekrar yapmanız için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Aralarında iki partiden isimlerin de imzasının bulunduğu mektupta, "1915 ile 1923 arasında Osmanlı imparatorluğu, Ermeni nüfusunu sistematik olarak yok etmeye çalıştı. Bu süreçte 1.5 milyon Ermeni öldürüldü be yüz binlerce kişi evinden oldu" denildi.

2019 yılında Senato'nun oy birliğiyle, Temsilciler Meclisi'nin de büyük çoğunlukla "Ermeni Soykırımı hakkında olguları doğrulayan" tasarılar geçirdiğini ifade eden senatörler, "Kongre bu konudaki duruşunu açıkça gösterdi. Şimdi yürütme de aynı şeyi yapmalı" çağrısında bulundu.

Mektubun sonunda, "Ermeni Soykırımı'nı bir soykırım olarak tanıyın ve bu suç ortaklığı örgüsünü kırın" çağrısı yer aldı.